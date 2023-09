Nabil Ammar rencontre son homologue saoudien à Riyadh

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan, a rencontré dimanche à Riyadh le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar.

Au cours de l’entretien, les ministres ont passé en revue les solides relations fraternelles entre leurs pays et les moyens de les renforcer dans divers domaines. Ils ont également discuté des développements les plus marquants dans les domaines régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Après la réunion, le ministre saoudien des Affaires étrangères et son homologue tunisien ont présidé la troisième réunion du comité de consultation politique entre les deux pays, au cours de laquelle les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coordination sur les questions d’intérêt commun.

La réunion du comité s’est également déroulée en présence du Dr Sami Abdullah Al-Saleh, ministre d’État adjoint chargé des Affaires africaines, et du Dr Abdulaziz bin Ali Al-Saqr, ambassadeur du Royaume en Tunisie.