Nabil Ammar s’entretient à Bucarest avec le président du Sénat roumain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, mercredi, à Bucarest, avec le président du Sénat roumain, Nicolae Ciuc?, et ce dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue en Roumanie.

L’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la juste cause palestinienne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Aussi, les relations entre la Tunisie et la Roumanie, qui fêtent, cette année le 60ème anniversaire de l’établissement des liens diplomatiques bilatéraux, ont été au centre de la rencontre, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a rencontré, au cours de cette visite, des membres de la communauté tunisienne établie en Roumanie.

