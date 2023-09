Nabil Ammar s’entretient à New York avec ses homologues de plusieurs pays

Dans le cadre de sa participation aux travaux de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, a tenu une série de rencontres bilatérales avec ses homologue de l’Estonie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Grèce, de la Bulgarie, ainsi qu’avec le ministre d’Etat des Emirats arabes unis.

Selon un communiqué publié mercredi par le département, ces rencontres ont permis d’examiner les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et ces pays dans divers domaines et d’explorer les moyens de les développe.

Le ministre s’est, également, entretenu avec ses homologues sur l’évolution de la situation régionale et internationale, renouvelant la position de la Tunisie sur les questions et les problèmes inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

Il a, à cette occasion, appelé à renforcer la coopération et la solidarité internationales, à activer le travail multilatéral et le rôle des Nations Unies pour faire face aux différents défis et surmonter les difficultés existantes et émergentes, ainsi qu’à consolider les fondements de la paix et de la sécurité dans le monde, à promouvoir les voies du développement durable et à construire des relations internationales plus justes.