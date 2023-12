Nabil Ammar s’entretient à Tunis avec le chef de la Mission d’appui de l’ONU en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu vendredi, au siège de son département, le Représentant spécial du Secrétaire Général pour la Libye et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily.

Nabil Ammar a, à cette occasion, appelé à la nécessité de trouver un règlement politique en Libye sur la base d’une solution libyo-libyenne, et souligné le soutien de la Tunisie aux efforts internationaux déployés afin de rapprocher les points de vue entre les différents acteurs libyens.

Il a exprimé la détermination de Tunis de renforcer la coopération et la coordination avec la Mission des Nations Unies afin de « surmonter les difficultés et de parvenir à un consensus pour organiser des élections et établir des institutions permanentes et unifiées », indique le ministère des Affaires étrangères.

De son côté, l’Envoyé de l’ONU a passé en revue les derniers développements du processus politique en Libye et les efforts de la mission de l’ONU pour rapprocher les points de vue entre les différentes parties.

Il a, en outre, rappelé « le rôle actif » de la Tunisie depuis le début de la crise libyenne, exprimant son aspiration à renforcer davantage la coopération au cours de la période à venir afin de faire avancer le processus politique en Libye, de manière à réponde aux aspirations du peuple libyen et de tous les peuples de la région pour la sécurité, la stabilité et le développement.

