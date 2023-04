Nabil Ammar s’entretient avec la sénatrice italienne Stefania Craxi

En marge d’une visite de travail effectuée les 12 et 13 avril en cours à Rome en Italie, le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar s’est entretenu, ce jeudi, avec la sénatrice italienne Stefania Craxi, présidente de la commission des affaires étrangères et de la défense au sénat italien.

Selon un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères, Craxi a déclaré, que l’Italie continuerait à soutenir les réformes économiques et sociales qui favorisent le développement et la prospérité de la Tunisie, acteur clé dans la garantie de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne.

Dans ce contexte, elle a appelé les partenaires de la Tunisie à faire preuve de plus de compréhension de la réalité de la situation du pays.

De son côté, Nabil Ammar a salué « le niveau exceptionnel du partenariat stratégique qui unit les deux pays » et « la compréhension de l’Italie de la spécificité et la précision de la phase actuelle que traverse la Tunisie ».

Il a, en outre, souligné l’importance de la coopération entre la Tunisie et l’Italie dans la région méditerranéenne, appelant à « la nécessité de fournir des réponses communes aux défis multiples de la région, en particulier la question de l’énergie et de la sécurité alimentaire, et de créer des opportunités d’emploi, de prospérité et de développement ».

Il a également expliqué que les réformes politiques et économiques en cours en Tunisie visent à mettre en place un système politique et économique inclusif et efficace qui répond aux aspirations du peuple en matière de développement et de progrès social et économique.

Les deux parties ont appelé à adopter une approche commune et globale, dans le domaine de la migration, qui tient compte de ses différentes dimensions économiques, sociales et humaines.

Nabil Ammar a aussi rencontré le ministre italien des Affaires étrangères et le président de la commission des relations extérieures au Parlement italien.