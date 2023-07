Nabil Ammar veut booster le partenariat entre la chambre de commerce de Jeddah et ses homologues en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est dit pleinement satisfait du niveau de coopération atteint entre la Tunisie et la Chambre de Jeddah, une des plus anciennes chambres de commerce opérant dans le domaine des affaires en Arabie saoudite.

En présence des membres du conseil de la Chambre, le ministre des Affaires étrangères a mis l’accent sur la nécessité d’organiser des activités économiques et commerciales conjointes dans divers domaines.

« Nous disposons d’un fort et énorme potentiel, tout comme nous offrons d’immenses opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines économique, commercial et d’investissement », a fait savoir le ministre.

« Partenariat et coopération aidant, nous parviendrons sans faille à réaliser des avantages réciproques et à atteindre les objectifs communs tracés par les deux les deux parties, s’est-il encore adressé aux membres du conseil de la Chambre de Jeddah, cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Pour leur part, les membres du Conseil de la Chambre de Jeddah et les hauts responsables des secteurs ont exprimé leur pleine et entière disposition à renforcer davantage le partenariat et la coopération avec les acteurs économiques et commerciaux en Tunisie.

Ils ont formé le souhait de parvenir à hisser cette coopération aux plus hauts paliers, à explorer de nouveaux horizons et opportunités de coopération économique et commerciale dans divers domaines, notamment les secteurs du tourisme, de l’éducation, de l’environnement, de l’industrie, de l’énergie et de la logistique.

Les membres du conseil de la Chambre de Jeddah ont, par ailleurs, plaidé pour une étroite et ferme coordination entre la Tunisie et la Chambre afin d’activer l’accord de coopération entre l’UTICA et la Chambre de Jeddah, se déclarant prêts à organiser un forum pour les hommes d’affaires à Jeddah en coordination avec toutes les autorités officielles concernées.