Nabil Karoui estime prématuré de se prononcer sur la question de confiance au gouvernement

Le président du parti Qalb Tounès, Nabil Karoui, s’exprimant à l’issue de sa rencontre, vendredi, avec le chef du gouvernement désigné, Elyès Fakhfakh, a affirmé qu’il est « prématuré de se prononcer sur la question de confiance au gouvernement », ajoutant que « le programme, l’équipe gouvernementale, la coalition et les orientations seront les déterminants de la position du vis-à-vis du gouvernement Fakhfakh ».

Karoui a souligné que « nous avons un programme et un dogme, et ce qui nous intéresse en premier lieu est la lutte contre la pauvreté et l’aide à apporter aux citoyens qui ont exprimé leurs souffrances et tourments alors que la Tunisie compte, depuis un an, parmi les pays les plus pauvres de la planète »