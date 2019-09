Nabil Karoui pourra faire campagne à partir de la prison, “si la justice le permet”

Annoncée définitivement hier par le président de l’ISIE, la liste des candidats aux présidentielles anticipées englobera finalement 26 candidats. On y retrouvera notamment et en première mondiale, un prisonnier et un en fuite et sous le coup d’un mandat de dépôt. On ne sait pas s’il sera permis à Slim Riahi qui s’était fait candidater par procuration de faire comme l’autre candidat sous coup de la loi Nabil Karoui. Nabil Baffoun s’est en tout cas, prononcé sur le cas Nabil Karoui. Lors de sa conférence de presse de samedi, Bafoun a indiqué que Karoui pourra avoir accès à la couverture médiatique, même en prison, mais uniquement si la justice le permet. «Si les autorités judiciaires permettaient de discuter [Ndlr : rendre visite en prison] avec le candidat, l’ISIE n’y verra aucune objection, mais elle [ l’ISIE] n’interviendra pas dans une affaire en cours» a-t-il ainsi dit.