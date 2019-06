Nabil Karoui prend conseil média en France

«Nabil Karoui, candidat à l’élection présidentielle de novembre, a fait appel à un autre vieux routier de la télévision pour assurer sa com’ internationale. Il s’appuie, depuis peu, sur l’agence parisienne Only Conseil pour assurer ses relations avec la presse française et étrangère, dirigée par Jean-Luc Mano, ex-journaliste politique de la chaîne TF1, devenu ensuite directeur de l’information de France 2 ». C’est ce que rapporte le site «Maghreb Confidentiel » dans sa livraison du 6 juin 2019. Le site ne dit rien sur le montant de ce contrat de Nabil Karoui. Si l’information se vérifiait, le candidat deviendrait le second, après Ennahdha, à faire appel à une agence média étrangère pour la gestion de sa communication.