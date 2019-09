Nabil Karoui propose une “Constitution économique”

Le candidat en prison pour les présidentielles anticipées tunisiennes du 15 septembre, a fait part sur sa page des réseaux sociaux, d’un certain nombre d’initiatives. Il promet ainsi de mettre en place des unités de recherche et d’études spécialisées dans les nouveaux secteurs, notamment l’intelligence artificielle, l’économie numérique et la Cyber sécurité, afin de développer des études sectorielles stratégiques à moyen et à long terme qui seront utilisées par le gouvernement dans l’élaboration de ses plans et programmes.

Il promet aussi de mettre en place une structure d’évaluation quantitative par objectifs dont la mission serait d’évaluer les progrès des politiques publiques, des projets et des secteurs stratégiques ainsi que leur conformité aux normes. Il promet de garantir la liberté d’association, d’encourager l’investissement en partenariat avec l’administration. Il proposera surtout une «constitution économique, afin d’instaurer un nouveau modèle économique favorisant l’entreprenariat, les métiers de l’avenir, l’innovation et l’intelligence artificielle.