Nagorny Karabakh : Les séparatistes négocient le retrait de leurs troupes avec l’Azerbaïdjan

Les séparatistes du Nagorny Karabakh ont annoncé vendredi négocier avec l’Azerbaïdjan le retrait de leurs troupes de cette région dont la population en majorité arménienne « se terre » par crainte de violences, deux jours après la conclusion d’un cessez-le-feu.

« Des négociations sont en cours avec la partie azerbaïdjanaise sous les auspices des soldats de maintien de la paix russes », ont fait savoir les autorités de ce territoire sécessionniste, qui ont capitulé mercredi après une offensive éclair des forces azerbaïdjanaises.

Cela doit permettre d' »organiser le processus de retrait des troupes et assurer le retour dans leurs foyers des citoyens déplacés par l’agression militaire », ont-elles poursuivi dans un communiqué.

Les parties discutent également de « la procédure d’entrée et de sortie des citoyens » du Nagorny Karabakh, ont ajouté les séparatistes.

Les Azerbaïdjanais et les Arméniens du Nagorny Karabakh avaient engagé jeudi des pourparlers sur une « réintégration » de cette région dans l’Azerbaïdjan. Bakou avait annoncé qu’une nouvelle réunion aurait lieu « le plus rapidement possible ».