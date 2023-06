Naissance de l’Alliance Internationale des Dirigeants Financiers

Les statuts de l’Alliance Internationale des Dirigeants Financiers (International CFO Alliance), ont été signés, le 9 juin 2023, à Tunis, par 12 associations professionnelles représentant une vingtaine de pays d’Afrique, d’Amérique et d’Europe , à l’occasion de la tenue du colloque international de l’Association tunisienne des contrôleurs de gestion et des responsables financiers (COGEREF).

Cette Alliance a pour objectifs de rassembler la communauté et la profession financières internationales, de favoriser et de promouvoir les meilleures pratiques financières et de produire des avis et rapports sur des sujets et thématiques intéressant la communauté internationale, notamment sur les enjeux environnementaux, sociétaires, de durabilité et de gouvernance.

Elle vise, également, à organiser chaque année un ou plusieurs événements internationaux sur chaque continent permettant aux Membres de cette » Alliance » de participer et de contribuer à ses travaux.

A rappeler que le colloque de la COGEREF qui porte sur le thème : » Pilotage De La Performance & Transformation de la fonction finance » organisé, les 9 et 10 juin 2023, vise à promouvoir le métier du contrôleur de gestion et de responsables financiers et à étendre son rayonnement afin de contribuer ensemble à aider le pays à réaliser ses défis économiques et de développement durable.

Plus de 400 experts nationaux et internationaux ont participé aux débats tenus sur la transformation de la fonction Finance, qui passe aujourd’hui par un double défi, à la fois Digital et Responsable.