Najla Bouden dirigera le gouvernement jusqu’à la fin de l’état d’exception

Le président de la République Kaïs Saïed a chargé, mercredi, Najla Bouden Romdhane de la formation du gouvernement dans les plus brefs délais, conformément au décret-loi 117 de 2021 en date du 22 septembre 2021 (article 16) relatif aux mesures exceptionnelles.

- Publicité-

Le président Saïed n’a pas manqué de rappeler que c’est pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie qu’une femme occupe ce poste. « C’est un moment historique, un honneur pour la Tunisie et un hommage à la femme tunisienne ». Un poste que Najla Bouden occupera « jusqu’à la fin des mesures exceptionnelles », a-t-il précisé.

« Nous œuvrerons, avec une ferme détermination, à combattre la corruption et à lutter contre l’anarchie qui règne dans plusieurs institutions », a-t-il dit.

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de hâter la formation du gouvernement « dans les heures ou les jours qui viennent » pour se pencher, sans plus tarder, sur la lutte contre la corruption. Une équipe qui doit s’activer pour répondre aux aspirations des Tunisiens et à leur droit à la santé, l’éducation, le transport et la dignité.