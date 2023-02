Najla Bouden reçue par le président égyptien Sissi à Dubaï

La cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, a été reçue, mardi à Dubai, par le président de la République égyptienne Abdelfattah Sissi.

Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que la réunion a examiné les moyens de faire progresser les relations étroites entre l’Égypte et la Tunisie dans divers domaines. Les deux parties ont souligné les liens solides qui unissent leurs pays et ont confirmé leur volonté de promouvoir une coopération conjointe dans de nombreux domaines, dans l’intérêt des deux peuples. Sissi a souligné le soutien de l’Egypte à tous les efforts de développement et de réforme en Tunisie sous la direction du président Kais Saied, a indiqué son porte-parole , et affirmé « sa totale disponibilité à transférer l’expérience égyptienne dans la mise en œuvre de projets de développement et de réformes économiques et administratives à ses frères tunisiens.

Au cours de l’entrevue ont été également discutées des questions régionales d’intérêt commun. Il a été convenu d’intensifier la coordination et le suivi entre les deux parties à cet égard dans la période à venir.