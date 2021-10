Najla Bouden rencontre à Ryadh le président du Conseil libyen

Le président du Conseil de la présidence de Libye, Mohamed Al Mnefi a rencontré lundi à Riyadh, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, qui conduit la délégation tunisienne au sommet de l' »Initiative du Moyen-Orient ».

- Publicité-

A cours de la réunion qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Othman Jerandi, Mnefi a souligné les relations historiques étroites entre les deux peuples frères libyen et tunisien, et l’importance de les développer, afin de servir les intérêts des deux pays dans tous les domaines, indique l’agence de presse libyenne LANA.

Pour sa part, Bouden a réaffirmé le soutien continu de la Tunisie au gouvernement et au peuple de la Libye frère pour réaliser leurs aspirations.