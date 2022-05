AM-TAP

Malgré la situation extrêmement difficile lors du démarrage des activités du gouvernement en mois d’octobre dernier, des pas positifs ont été parcourus et un succès a été réalisé, a indiqué samedi l a cheffe du gouvernement Najla Bouden. Elle a mis en relief, lors de la célébration de la fête du travail, les réalisations de l’Etat qui a réussi à rembourser les dettes intérieure et extérieure et à payer les salaires dans les délais en plus de la réussite de l’Etat à fournir les produits alimentaires de base et lutter contre la contrebande.

L’Etat a également réussi à assurer un seuil minimum d’aides sociales et une réserve de devise acceptable, a encore rappelé Bouden affirmant que le gouvernement a aussi relevé le défi face à différentes situations et malgré une conjoncture difficile.

La Tunisie est capable de faire face aux multiples difficultés si les forces nationales se concertent avec volonté et solidarité tout en ciblant des objectifs communs, a noté Bouden. Le succès réalisé par la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus est le meilleur exemple, a encore dit la même source.