Najla Bouden s’entretient avec Eric Moulines, membre de l’académie française des sciences

La recherche et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle ont été au centre d’un entretien tenu mardi à la Kasbah, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane et Eric Moulines, membre de l’académie française des sciences et professeur au Centre de mathématiques appliquées à l’Ecole polytechnique de Paris.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, l’entretien a porté sur les opportunités de recherche et d’innovation dans les domaines prioritaires en Tunisie, la gestion des énergies renouvelables et la gestion des eaux pour lutter contre la sécheresse qui menace la sécurité alimentaire.

L’entretien s’est tenu en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir et la conseillère auprès de la cheffe du gouvernement, Samia Charfi, chargée du développement du capital humain.