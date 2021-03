Nantes : Un policier attaqué au couteau lors d’une interpellation

Dimanche 28 mars, un jeune policier a été blessé par un coup de couteau lors d’une interpellation au sud de Nantes. La personne interpellée, âgée de 19 ans, transportait plusieurs armes blanches, rapporte Lefigaro.fr.

L’équipe de police dans laquelle se trouvait cet adjoint de sécurité de 27 ans effectuait une patrouille lorsqu’elle a surpris des jeunes manipulant du matériel urbain, afin de bloquer une voie. Panneau de signalisation et divers objets étaient déplacés. À la vue des policiers, les individus ont fait éclater des pétards et des fumigènes «pour bloquer la visibilité et s’échapper», détaille Laurent Le Tallec, délégué départemental Unsa-Police.