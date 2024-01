Nasrallah : Les frappes contre les Houthis «nuiront à tout le trafic maritime»

Le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé dimanche que les Houthis continueront d’attaquer les navires en mer Rouge et ne seront pas dissuadés par les frappes américaines contre le groupe.

Décrivant les frappes américaines et britanniques au Yémen comme un acte de stupidité, Nasrallah a indiqué que les Houthis continueraient à prendre pour cible les navires appartenant à Israël et se rendant dans ses ports.

« Le plus dangereux, c’est que ce que les Américains ont fait en mer Rouge va nuire à toute la navigation maritime, même les navires qui ne vont pas en Palestine, même les navires qui ne sont pas israéliens, même les navires qui n’ont rien à voir avec cette affaire, parce que la mer est devenue un théâtre de combats, de missiles, de drones et de navires de guerre », a estimé Nasrallah

Ila déclaré dimanche dans un discours télévisé que les États-Unis devaient comprendre que toute la violence dans la région était liée à la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza.

