Native de Médenine, elle lance un produit agricole innovant 

Latifa Frifita est une jeune femme tunisienne, originaire du gouvernorat de Médenine, titulaire d’un master en industries alimentaires et nutrition. Après des années de travail, d’assiduité et de persévérance, elle a pu lancer un projet pilote innovant et le premier du genre en Tunisie. Il s’agit d’une unité industrielle moderne de stérilisation et de mise en conserve du lait de chamelle. Son nouveau produit s’appelle « ChameLayt ». L’information est rapportée par le « Réseau National des pépinières des entreprises agricoles ».

Selon la même source, « Latifa a pu monter son projet dans l’incubateur des institutions agricoles de Médenine, et a été accompagnée par l’Institut des Régions Arides et l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles, et elle s’apprête à commercialiser ce nouveau lait de chamelle en Tunisie.