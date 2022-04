Naufrage du XELO : Les autorités tunisiennes  à l’œuvre  pour  limiter la nappe  d’hydrocarbures 

Au large de Gabès (Sud de la Tunisie, où le tanker XELO transportant 750 tonnes de gazole a fait naufrage, des barrières seront installées pour limiter la fuite des hydrocarbures et le lieu sera encerclé, a indiqué, samedi le ministère de l’Environnement.

Des plongeurs seront mobilisés pour examiner l’ampleur de la fuite et les hydrocarbures infiltrées seront pompées, ajoute le département de l’Environnement, rappelant dans un communiqué, que la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui s’est rendue à Gabès pour examiner la situation et coordonner les interventions pour entreprendre les mesures préventives nécessaires.

Les autorités avaient déjà annoncé la mise en œuvre du Plan national d’intervention d’urgence en cas de pollution maritime. Son objectif est de contenir les dégâts et empêcher le navire de couler, et ce, en étroite coordination avec les ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur et du Transport ainsi que la direction de la Douane tunisienne.

Le ministère de l’Environnement avait antérieurement souligné samedi, qu’il suit avec « préoccupation» les conséquences écologiques liées au naufrage du cargo guinéen XELO, ajoutant que tous les efforts sont déployés afin d’éviter «une catastrophe environnementale ». « La situation est actuellement sous contrôle », a tenu à préciser le ministère.

Selon l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), ce plan est la collecte des informations nécessaires permettant de prévoir ou de lutter dans les conditions les moins dommageables en cas d’accidents mettant en cause des substances polluantes et menaçant le territoire national. Il a pour objet de définir les responsabilités opérationnelles et de fournir un cadre à une coopération interministérielle indispensable.