Naufrage d’un bateau de migrants à Sfax: Le parquet ordonne l’ouverture d’une enquête

Le parquet près le tribunal de première instance de Sfax 1 a ordonné l’ouverture d’une enquête sur le naufrage d’un bateau de migrants irrégulier au large de la région, selon les premiers éléments recueillis par les services judiciaires et sécuritaires de Zarzis.

Selon le procureur général et porte parole de la juridiction Faouzi Masmoudi a déclaré dimanche à la TAP que la Garde maritime est intervenue pour secourir 11 migrants. Un corps a été repêché et transféré au service de la médecine légale.

La même source ajoute que les recherches se poursuivent pour retrouver 10 autres personnes disparues en mer.

Il a ajouté que tous les passagers de l’embarcation sont tunisiens et qu’une deuxième enquête sur ce même incident a été ouverte au tribunal de première instance de Médenine.

