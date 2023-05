Nécessité de créer une banque des architectes pour financer les projets en Afrique

Les représentants des organisations nationales, régionales et internationales dans le domaine de l’architecture ont appelé, dimanche à Tunis, à la nécessité de mutualiser les compétences africaines dans le métier d’architecte pour construire et industrialiser les pays africaines.

Il s’agit essentiellement, de l’Ordre des architectes de Tunisie (OIT), la Fédération des Architectes Francophones d’Afrique (FAFA), l’alliance des architectes francophones (AAF) et l’Union Méditerranéenne des Architectes (UMAR).

Intervenant à un panel sur « les opportunités du marché africain », qui se tient à l’occasion de l’organisation des rencontres architecturales Afro-méditerranéennes (du 19 au 23 mai courant, à Tunis), ces représentants ont mis l’accent sur la nécessité d’organiser davantage le métier d’architecte et les compétences humaines dans ce domaine en Afrique, en vue de saisir les opportunités offertes dans le cadre de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Pour ce faire, les conférenciers ont plaidé pour la création de réseaux permettant d’organiser des rencontres bilatérales (BtoB) entre les architectes africains pour des échanges d’expertise, tout en soulignant que l’architecte doit jouer le rôle de conseiller pour les autorités africaines.

Ils ont évoqué la nécessité de créer un répertoire des compétences et des projets pour les architectes africains pour qu’il soit un document de référence pour les différents architectes africains et une banque des architectes pour financer les projets en Afrique.

La présidente de l’OAT, Layla Ben Jeddou, a expliqué à cette occasion, que les rencontres architecturales Afro-Med ont été placées sous le thème « Architecture 4.0: la technologie au service de l’architecture et de l’urbanisme à l’ère de la quatrième révolution industrielle ».

» Il est primordial de saisir les opportunités offertes par la digitalisation, l’intelligence artificielle, l’internet et les avancées technologiques pour repenser la manière dont nous concevons, construisons et vivons dans nos villes » a-t-elle ajouté.

Et de poursuivre l’architecture, en tant qu’art et science, joue un rôle essentiel dans la création de lieux de vie et de villes durables, fonctionnelles et résilientes.

Organisée par l’OAT à l’occasion de la célébration le 22 mai 2023 , de son 49ème anniversaire, ainsi que le 50ème anniversaire du premier diplôme d’Architecte en Tunisie, cette manifestation vise à explorer les dernières avancées de l’architecture 4.0.

Cette rencontre sera une plateforme d’échanges intellectuels, d’inspiration et d’innovation pour examiner les opportunités offertes pour façonner un avenir architectural durable et prospère dans un contexte mondial en constante mutation.

