Garantir la continuité de l’exploitation de la ligne TGM en parallèle avec les travaux en cours

Le ministre du Transport Rabïi Mejidi a insisté, mercredi, sur la nécessité de créer une commission de suivi technique ayant pour mission de mettre en place un guide de procédures visant à garantir la continuité de l’exploitation de la ligne TGM Tunis-La Goulette- Marsa qui connait des travaux de maintenance au niveau des ponts installés sur sa voie férrée.

Ce guide constitue un instrument qui permettra de cibler les moyens logistiques et humains nécessaires pour réaliser les travaux de maintenance et garantir la coordination avec les différentes parties intervenantes, pour réussir ce projet et son parachèvement dans les plus brefs délais, souligne le ministre qui s’exprimait lors d’une réunion de travail tenue mercredi. Et de rappeler que les procédures concernant l’acquisition de 18 nouveaux wagons sont en cours de parachèvement. La réunion, présidée par le ministre du transpsort, s’est tenue en présence des représentants des ministères de la Défense, de l’Equipement et du transport et d’autres responsables des sociétés de transport urbain et ferroviaire à Tunis.Mejidi n’a pas manqué de souligner l’importance historique, civilisationnelle, sociale et économique de la ligne TGM. Raison pour laquelle les responsables ont décidé de maintenir son fonctionnement en parrallèle avec les chantiers en cours de réalisation.

