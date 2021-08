Nécessité de renforcer la confiance en la Tunisie en tant que site d’investissement des entreprises

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) a estimé qu’il est particulièrement important d’assurer et de renforcer la confiance en la Tunisie en tant que site d’investissement des entreprises, pour faire de nouveau de la Tunisie un pôle d’attraction des investissements étrangers.

La chambre a ajouté dans un communiqué publié, mardi, que la sécurité et la visibilité sont nécessaires aux activités économiques, à la croissance économique et aux investissements.

Une feuille de route claire, une communication réussie et une administration qui fonctionne bien peuvent certainement y contribuer a-t-elle ajouté.

L’AHK a rappelé qu’une semaine après les décisions du président tunisien, les entreprises allemandes en Tunisie continuent de travailler d’une façon normale et dans une ambiance sereine.

Néanmoins, les investisseurs et les sociétés mères suivent de très près l’évolution de la situation en espérant que les réformes économiques nécessaires soient enfin mises en place, a-t-on relevé.

Et d’ajouter que la situation sanitaire, la lutte contre la Covid-19 et les restrictions qui y sont associées constituent actuellement les plus grands défis pour les entreprises allemandes opérant en Tunisie.

Présente depuis plus de 40 ans, l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques Tuniso-allemandes et soutient ses 850 membres dans leurs activités internationales.

Ces entreprises à participation allemande assurent plus que 70 mille postes d’emploi direct et des dizaines de milliers d’emplois indirects en Tunisie.