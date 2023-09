Nécessité de résoudre les problèmes pour assurer le déchargement des produits alimentaires

Le Ministre des Transports, Rabie Majidi, a appelé, lundi, l’Office de la marine marchande et des ports(OMMP)à mieux coordonner entre les représentants du ministère de l’Agriculture pour échanger les données en vue de résoudre les problèmes et d’assurer le déchargement des produits alimentaires (céréales ou autres), dans les navires dans les meilleures conditions.

Il a évoqué, lors d’une séance de travail consacrée au suivi des mesures prises par l’OMMP pour améliorer les indicateurs de performance et la rentabilité de ses services, le rôle des ports et son aspect souverain dans la garantie de la sécurité alimentaire.

Evoquant la sécurité et la sûreté dans les ports maritimes commerciaux tunisiens, le ministre des transports a recommandé de mieux se préparer pour l’audit obligatoire de l’Organisation maritime internationale(OMI) .

Il a recommandé de renforcer le contrôle des différentes composantes du port et de ses environs, et d’assurer les opérations commerciales et techniques, telles que la manutention aconage, ainsi que la coordination et l’échange des informations entre les différents intervenants au port .

Il a appelé à maîtriser le rôle de l’autorité portuaire en imposant la discipline dans le port, en respectant les règles de sécurité et de sûreté, et en assurant la fluidité de la circulation , tout en les protégeant contre les intrus, et en installant les panneaux de signalisation notamment au niveau des quais et des surfaces .

Il a également souligné la nécessité de développer les moyens de vigilance et de détection dans le cadre des dispositions relatives à la mise en œuvre des plans d’intervention dans les situations d’urgence, en plus d’œuvrer à l’introduction de la Charte de santé, sûreté, sécurité et environnement dans la réglementation des ports.

Le ministre a également décidé, en ce qui concerne le port de Sfax, d’interdire l’entrée des motos privées et de les stationner dans le parking qui y sont réservés, et d’installer des dispositifs de surveillance à distance aux entrées du port. Il est également interdit à tous types de voitures, y compris celles disposant d’une autorisation, d’entrer dans le port de Sfax et de stationner dans la partie près du quai

