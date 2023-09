Nécessité de retrouver les équilibres financiers publics et d’impulser davantage l’investissement

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les intervenants dans le gouvernement, afin de retrouver les équilibres financiers publics et par delà garantir la stabilité économique globale. Lors d’un entretien tenu, mardi au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saeïd, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de donner un nouvel élan à l’investissement dans le cadre du plan d’investissement 2023-2025, indique un communiqué de la présidence du gouvernement publié, mardi.

La rencontre a été une occasion de passer en revue la situation économique actuelle du pays. Le chef du gouvernement s’est, également, enquis des activités du ministère de l’Economie au cours de la dernière période et ses programmes pour la prochaine étape.Le département ministériel de l’Economie qui est entrain d’organiser des congrès régionaux pour l’investissement, projette de présenter les résultats et les recommandations auxquelles devraient aboutir ces congrès au conseil des ministres, avant la fin du mois de septembre 2023, selon les dernières déclarations de Samir Saeïd.Le ministre a souligné que ces résultats seront présentés au parlement dans le cadre des projets de lois pour impulser l’investissement, outre les projets de modification des lois sur l’investissement.La Tunisie a enregistré au cours du premier semestre de l’année 2023, un volume d’investissements étrangers de 1217,1 MD contre 1043,8 MD au cours de la même période de l’année dernière, soit une hausse de 17,6%, selon les données de la FIPALes investissements étrangers (compte tenu de l’évolution du taux de change du dinar),…. ont atteint au cours des six premiers mois de l’année actuelle, un volume de 393,7 millions de dollars (364,3 millions d’euros).

- Publicité-