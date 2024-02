Le ministre tunisien de l’Education Boughdiri espère un partenariat avec Microsoft

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a souligné vendredi la nécessité d’investir dans la numérisation du système éducatif pour garantir un enseignement de qualité, selon un communiqué publié par le ministère.

Présidant les travaux d’une journée d’étude sur le thème de « la transformation numérique dans le secteur éducatif » organisée par la direction générale de l’informatique et de l’administration électronique au ministère de l’éducation, Boughdiri a indiqué que l’intégration des technologies numériques dans les divers secteurs a opéré de grands changements, en particulier dans le système éducatif, rappelant que le numérique a pris un nouveau tournant avec la crise du Covid-19.

Dans ce contexte, il a estimé que la transformation numérique est un projet stratégique prioritaire eu égard son rôle dans le développement des programmes d’enseignement et d’apprentissage afin qu’ils soient en phase avec les systèmes éducatifs modernes.

Par ailleurs, le ministre de l’éducation a réitéré l’attachement de la Tunisie à impulser le partenariat avec les plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des technologies de l’information à l’instar de la société « Microsoft », « ce qui a contribué au positionnement de la Tunisie en tant que destination privilégiée dans les secteurs liés à la numérisation et à l’intelligence artificielle a-t-il dit.

De son côté, la directrice du bureau de Tunis de la société « Microsoft » a relevé l’importance de la coopération entre le gouvernement tunisien et la société Microsoft afin de permettre aux administrations publiques, aux secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle d’exploiter à bon escient les systèmes d’emploi et de numérisation.