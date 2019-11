Nefta: Plus de 5 mille visiteurs attendus aux Dunes électroniques

L’événement les Dunes électroniques prévu, les 16 et 17 novembre 2019, à Ong Jmal, à Nefta, devra attirer plus de 5 mille visiteurs, pour 30 heures de musiques, estiment les organisateurs.

Une trentaine d’artistes du monde de la musique électronique, dont une dizaine de Tunisiens, animeront des concerts non-stop, au cœur du Sahara, fait savoir à l’agence TAP, Abbes Dziri, membre du comité d’organisation. Cet événement devra générer, environ, 5 millions de dinars de bénéfices et contribuer à dynamiser l’activité économique et commerciale de toute la région de Tozeur, selon le ministère du tourisme.

Les Dunes électroniques enregistrent, ainsi, leur retour après trois années d’absence.

L’Office national du tourisme organise, à cette occasion, une campagne promotionnelle, en invitant une délégation de personnalités étrangères de haut niveau, dont des diplomates, des voyagistes et des journalistes, en plus des 120 journalistes tunisiens.

Des visites dans des sites touristiques, à travers la région de Tozeur, sont prévues, outre la Médina, les musées et les oasis.