Négociations avec les bailleurs de fonds: Le ministre de l’Economie tempère…..

Le processus de négociation avec les bailleurs de fonds ne sera pas facile à un moment où la Tunisie se prépare à entamer, au cours de la période à venir, un nouveau round de discussions avec le Fond monétaire international (FMI), a affirmé le ministre de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement.

Il a estimé lors d’une séance plénière tenue, vendredi, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) , que la visite de la délégation tunisienne à Washington, du 3 au 8 mai 2021, « a été constructive « .

Il a expliqué que cette visite a visé, principalement, trois parties, à savoir le FMI, pour l’informer des grandes réformes dont le gouvernement compte entreprendre dans les mois à venir, la Banque mondiale (BM) en tant que partie essentielle dans la discussion avec les bailleurs de fonds de la Tunisie, et les représentants de l’Administration de Joe Biden et Kamala Harris pour présenter les réalisations du gouvernement et sa vision future.

Il a précisé que ces responsables ont apprécié le sérieux du gouvernement et de son plan présenté, ajoutant que la Tunisie sera soutenue, dans son plan, pour sortir de la crise économique actuelle.

Pour les prochaines négociations avec les responsables de la FMI, le ministre a révélé que la Tunisie envisage de mettre mise en œuvre des réformes profondes pour la relance de l’économie nationale en dépit de la situation critique que connaît le pays et qui nécessite un emprunt d’environ 12 milliards de dinars.

Et d’ajouter que les grèves que le pays connaît ont entravé la réalisation de cet objectif en plus du taux élevé de l’endettement, qui se situe actuellement à plus de 15 milliards de dinars.

Le ministre des Finances a souligné que l’Etat a besoin au cours de cette phase actuelle des efforts de toutes les parties pour sauver l’économie nationale, loin des critiques non constructives qui affectent l’image du pays à l’étranger.