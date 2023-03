Nestlé ferme son usine à Caudry, en France, suite au scandale des pizzas contaminées

Épilogue d’un scandale sanitaire. Ce jeudi 30 mars, la firme Nestlé a annoncé la fermeture définitive de l’usine Buitoni de Caudry, en France, un an après le début de l’affaire des pizzas contaminées à l’E.coli, a rapporté le site « Le HuffPost » citant l’agence France presse (AFP).

Le sort du site, dont l’activité est déjà suspendue depuis début mars en raison, selon Nestlé, d’une chute des ventes, a été dévoilé aux syndicats lors d’une réunion.

Nestlé s’engage toutefois à ne pas licencier les 140 salariés avant janvier 2024, délai mis à profit pour rechercher un repreneur.

Le site est au cœur du scandale pour avoir produit les pizzas surgelées à pâte crue de la gamme Fraîch’Up, qui pourraient avoir provoqué la mort de deux enfants et l’intoxication de dizaines d’autres par la bactérie Escherichia coli. Une information judiciaire est ouverte depuis mai dernier à Paris pour homicide involontaire dans le cas de deux victimes et blessures involontaires pour 14 autres, selon une source judiciaire.

Le groupe avance « une contamination de la farine » comme explication « la plus probable » de la présence de la bactérie sur ses pizzas.

Mais d’autres causes possibles sont évoquées : selon la préfecture, des inspections des autorités sanitaires avaient mis en évidence « la présence de rongeurs » et le « manque d’entretien et de nettoyage des zones de fabrication » dans l’usine.