Netanayahou contredit Joe Biden

Dans un geste inhabituel, le bureau du premier ministre israélien a publié une déclaration pendant le shabbat, contestant les commentaires du président Joe Biden, bien qu’il n’ait pas nié les paroles du président.

« Lors de leur conversation de vendredi, Benjamin Netanayahou a réitéré son affirmation de longue date selon laquelle Israël doit maintenir un contrôle total de la sécurité dans la bande de Gaza, ce qui irait à l’encontre des demandes de souveraineté des Palestiniens.

Vendredi, Biden a déclaré aux journalistes que Netanyahu n’avait pas fermé la porte à d’éventuelles négociations avec les Palestiniens en vue d’une solution à deux États. Les déclarations de Netanyahu lors d’une conférence de presse tenue la veille ne constituaient pas un rejet définitif des propositions américaines et indiquaient qu’un État palestinien démilitarisé restait une option.

Netanyahou a déclaré lors de la conférence de presse que, dans toute résolution future, Israël devait avoir le contrôle de toute la zone située à l’ouest du Jourdain. Il a ajouté qu’en tant que premier ministre, il devait être capable de tenir tête même aux meilleurs amis d’Israël.

Selon un rapport de CNN, Netanyahu a déclaré à Biden, lors de leur conversation de vendredi – la première depuis un mois – que ses déclarations publiques n’avaient pas pour but de fermer la porte à un éventuel État palestinien à l’avenir. Biden a expliqué aux journalistes que certains pays membres des Nations unies n’avaient pas d’armée. Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, lorsqu’il a déclaré qu’il n’y avait aucune chance que cela se produise tant que Netanyahou resterait au pouvoir, il a répondu qu’il n’y avait aucune chance que cela arrive.

La frustration de Netanyahou s’est accrue à Washington, alors que Biden entame sa campagne pour un second mandat à la Maison Blanche. Vendredi, une soixantaine de membres du Congrès appartenant à son propre parti lui ont écrit pour demander à l’administration de préciser qu’il n’y aurait pas de déplacement des habitants de Gaza après la guerre. Au Sénat, un nombre croissant de démocrates ont fait pression pour que l’aide à Israël soit assortie de certaines conditions afin de garantir que les civils ne soient pas touchés par les actions militaires d’Israël dans la bande de Gaza.

