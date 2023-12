Netanyahou à ses ministres : « Si nous n’assurons pas l’aide humanitaire, le monde entier sera contre nous »

Au cours de la réunion du cabinet israélien, dimanche matin, plusieurs ministres ont critiqué la gestion de la guerre, alors que le nombre de soldats tués ne cesse d’augmenter.

Le ministre de l’économie et futur leader du Likoud et Premier ministre a déploré que : « Le nombre de bombardements de l’armée de l’air ait chuté de façon spectaculaire. Les soldats sont envoyés dans des bâtiments piégés comme des canards [assis] ».

Les ministres se sont également plaints de l’absence du chef de l’armée israélienne, Herzi Halevi, qui n’était pas présent pour les informer de l’évolution de la situation.

Les ministres se disputent aussi au sujet de l’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza :

Netanyahu : « Nous ne leur fournissons pas directement du carburant ; il entre par d’autres moyens ».

Le ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir : « Dans le nord de la bande de Gaza, ils n’ont pas reçu de nourriture ni de carburant et le nombre de soldats de Tsahal tombés au combat n’était pas aussi important qu’aujourd’hui. Cela fait partie de leurs munitions. Une réévaluation s’impose. »

Lui répondant, Netanyahou a déclaré : « Il y a des pays [dont les positions] doivent être prises en compte. Si nous ne le faisons pas, les Nations-Unies finiront par décider de nous imposer un blocus. Le monde entier sera contre nous ».

