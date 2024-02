Netanyahou affirme que 82 % des Américains soutiennent Israël 

Réagissant aux critiques formulées par Joe Biden affirmant que le gouvernement conservateur en Israël lui coûtait des soutiens, Benjamin Netanyahou a cité un sondage montrant, selon lui, que 82 % des Américains soutiennent l’Etat hébreu.

« Depuis le début de la guerre, je mène une campagne politique dont le but est, d’une part, de freiner les pressions destinées à mettre fin à la guerre avant l’heure, et d’autre part d’obtenir un soutien en faveur d’Israël », a déclaré le Premier ministre.

« Nous avons des succès significatifs dans ce domaine : un sondage Harvard-Harris publié aujourd’hui aux États-Unis montre que 82 % de l’opinion publique américaine soutient Israël. Cela signifie que quatre citoyens américains sur cinq soutiennent Israël et non le Hamas. Cela nous donne encore plus de force pour poursuivre la guerre jusqu’à la victoire complète. », s’est-il félicité.

