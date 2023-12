Netanyahou de nouveau devant la justice

Le nombre d’affaires judiciaires qui pendent au nez de Benyamin Netanyahou est de tois. Le procès pour corruption du Premier ministre israélien a repris, lundi, à Jérusalem, environ deux mois après sa suspension due à l’attaque du 7 octobre. À 74 ans, il répond de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, des accusations qu’il récuse.

Netanyahou est soupçonné d’avoir tenté de s’assurer une couverture favorable de la part du site d’informations Walla en contrepartie de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Shaul Elovitch, qui était patron à la fois du principal groupe de télécommunications israélien Bezek et de Walla.

Dans un autre dossier, il est soupçonné d’avoir reçu de la part de richissimes personnalités de grandes quantités de cadeaux pour environ 700.000 shekels (environ 176.000 euros). Ces pots-de-vin ont pris la forme de cigares, de bouteilles de champagne et de bijoux distribués entre 2007 et 2016.

