Netanyahou est « l’un des pires ennemis pour la survie de l’État d’Israël », selon Jacques Attali

L’écrivain et économiste Jacques Attali s’est exprimé contre le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou dans une publication sur X.

« Il faudrait pouvoir envoyer Netanyahou, ses ministres extrémistes et les dirigeants du Hamas dans la même prison. À vie. Pour crimes de guerre, massacres de leurs jeunesses et tentatives de meurtres contre l’avenir de leurs peuples ».

Jacques Attali met ainsi dos à dos le Premier ministre israélien et les chefs du Hamas. Ce n’est pas la première fois que l’auteur du livre « Les Juifs, le monde et l’argent » exprime son aversion pour Benjamin Netanyahou.

Attali avait déjà soutenu fin octobre sur différents médias que Benjamin Netanyahou « est l’un des pires ennemis de la survie de l’Etat d’Israël » et « un criminel de guerre complice du Hamas, complice involontaire, mais complice ». « Les honorables généraux du conseil de guerre n’attachent plus aucune importance à son point de vue, même s’il parade encore et fait semblant », avait-il avancé lors d’une interview accordée à Europe 1.

