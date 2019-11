Netanyahou inculpé de corruption, fraude et abus de confiance. Il risque 16 ans de prison

Le procureur général d’Israël a annoncé ce jeudi la mise en examen du premier ministre Benjamin Netanyahou pour «corruption» dans différentes affaires.

Netanyahou, qui expédie les affaires courantes depuis les élections législatives de septembre, est soupçonné d’avoir accepté de façon illicite quelque 265.000 dollars de cadeaux et d’avoir offert des avantages divers en échange d’une couverture plus favorable dans un journal et un site d’information israéliens. Le dirigeant du Likoud, qui nie avoir commis la moindre infraction, risque jusqu’à dix ans de prison pour le chef de corruption et trois ans pour chacun des deux chefs d’inculpation de fraude et d’abus de confiance.