Netanyahou : Les exigences « délirantes » du Hamas entravent les négociations sur l’accord de prise d’otages

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir que les négociations en vue d’un accord potentiel pour obtenir la libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza étaient dans l’impasse en raison des exigences « délirantes » formulées par le Hamas.

« L’essence de notre lutte pour la libération des otages est la négociation et une pression militaire intense. Jusqu’à présent, les exigences du Hamas sont illusoires et ne signifient qu’une chose, la défaite d’Israël », a-t-il déclaré à l’ouverture d’une conférence de presse depuis son bureau de Jérusalem.

« Il est clair que nous ne pouvons pas accepter ces conditions. Cependant, lorsque le Hamas s’éloignera de ces exigences délirantes, nous pourrons progresser ».

Netanyahu a insisté sur l’engagement d’Israël à remporter une « victoire absolue » et a souligné la nécessité d’étendre les opérations terrestres à la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui accueille plus d’un million de Palestiniens déplacés par les combats dans le reste du territoire et où Israël a identifié quatre bataillons du Hamas.

Il a également répondu aux informations selon lesquelles Washington et ses alliés régionaux tentaient d’accélérer la conclusion d’un accord global qui inclurait la création d’un État palestinien, affirmant qu’un accord diplomatique plus large avec les Palestiniens ne pourrait être conclu que par le biais de négociations directes sans conditions préalables.

