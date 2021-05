Netanyahou n’exclut pas de «venir à bout» de Hamas !!!

Plus d’une semaine après les premiers échanges de tirs meurtriers entre le Hamas et l’armée de l’Etat hébreu, le premier ministre israélien affirmé mercredi ne pas exclure de devoir « venir à bout » du Hamas palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza, si l’option de la « dissuasion » échouait, après plus d’une semaine d’échanges de tirs meurtriers.

« Il n’y a que deux possibilités de les affronter, soit vous en venez à bout – et c’est toujours une possibilité – soit vous les dissuadez et nous sommes actuellement engagés dans une dissuasion ferme », a-t-il déclaré à des ambassadeurs à Tel-Aviv. « Je dois dire que nous n’écartons aucune possibilité », a-t-il ajouté.

« Ce que nous essayons de faire est précisément ceci : diminuer leurs capacités, leurs moyens terroristes, et diminuer leur détermination », a-t-il poursuivi. « Nous espérons pouvoir rétablir le calme et nous espérons pouvoir le rétablir rapidement. Je veux dire que nous faisons cela en faisant le maximum pour éviter les victimes civiles ».