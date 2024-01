Netanyahou rageusement irascible contre l’Afrique du Sud

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est exprimé jeudi après la plainte déposée par l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide à La Haye.

« Aujourd’hui, nous avons à nouveau assisté au ‘monde à l’envers’ : l’État d’Israël est accusé de génocide alors qu’il combat le génocide. Israël lutte contre des terroristes qui ont commis de terribles crimes contre l’humanité : ils ont massacré, violé, brûlé, démembré, tué des enfants, des femmes, des personnes âgées, des jeunes hommes, et des jeunes femmes », a déclaré Netanyahou.

« Une organisation terroriste qui a commis le crime le plus terrible contre le peuple juif depuis l’Holocauste, et maintenant certains viennent la défendre au nom de l’Holocauste. Quelle audace. L’armée israélienne, l’armée la plus morale du monde, fait tout pour éviter de nuire aux non-impliqués, et est accusée d’être monstrueuse », a-t-il poursuivi, accusant l’Afrique du Sud d’hypocrisie.

« Où était l’Afrique du Sud lorsque des millions de personnes ont été assassinées et déplacées de leurs foyers en Syrie et au Yémen, et par qui ? par les partenaires du Hamas. Nous savons où nous en sommes – nous continuerons à combattre les terroristes, nous continuerons à repousser les mensonges, nous continuerons à maintenir notre droit à nous défendre et à assurer notre avenir – jusqu’à la victoire absolue », a-t-il conclu.

