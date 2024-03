Netanyahou s’engage à défier la « ligne rouge » de Biden et à envahir Rafah

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre l’invasion de la ville de Rafah, à la frontière sud de la bande de Gaza, au mépris du président américain Joe Biden, qui a prévenu qu’une telle offensive constituerait une « ligne rouge ».

Dans un contexte de frustration croissante à l’égard de Netanyahu, le président américain a déclaré samedi à la chaîne MSNBC qu’il s’opposait à une escalade du conflit jusqu’à Rafah et qu’il ne pouvait accepter « la mort de 30 000 Palestiniens supplémentaires ».

Lorsqu’on lui a demandé dimanche si les forces israéliennes se rendraient à Rafah, Netanyahu a répondu : « Nous irons là-bas : « Nous irons là-bas. Nous ne partirons pas. Vous savez, j’ai une ligne rouge. Vous savez quelle est cette ligne rouge : que le 7 octobre ne se reproduise pas. Cela ne se reproduira plus jamais. »

Sans les nommer, Netanyahou a affirmé qu’il bénéficiait du soutien tacite de plusieurs dirigeants arabes pour poursuivre l’assaut contre le Hamas.

« Ils comprennent cela, et sont même d’accord avec cela discrètement », a-t-il déclaré lors d’une interview avec Axel Springer, la société mère de POLITICO. Il a également prédit que les combats pourraient prendre fin dans un mois seulement.

« Nous sommes sur le point de terminer la dernière partie de la guerre », a-t-il dit. Les combats ne « prendront pas plus de deux mois ». « Peut-être six semaines, peut-être quatre », a-t-il ajouté.

Il a également rejeté l’idée d’un cessez-le-feu pour le mois sacré du Ramadan, déclarant qu’il aimerait « voir une nouvelle libération d’otages », mais qu’il ne voyait pas de « percée dans les négociations […]. Sans libération, il n’y aura pas de pause dans les combats ».

- Publicité-