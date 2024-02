Netanyahou : « Si nous obtenons un accord, l’opération à Rafah sera retardée »

« Nous travaillons pour parvenir à un accord, mais je ne peux pas dire s’il se concrétisera. Nous parviendrons à un accord si le Hamas revient à la réalité », selon les dires du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dimanche à la chaîne américaine CBS, après le sommet de Paris.

Netanyahou a également évoqué une éventuelle opération israélienne à Rafah, le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza, et a souligné : « L’opération à Rafah pendra quelques semaines jusqu’à la fin de la guerre. Si nous obtenons un accord sur les otages, l’opération à Rafah sera un peu retardée, mais s’il n’y a pas d’accord, nous passerons à l’action rapidement », a-t-il menacé.

Il n’y a aucun désaccord entre moi et le gouvernement américain sur la nécessité d’évacuer la population », a poursuivi le Premier ministre israélien. « Nous dirigerons les Gazaouis vers la zone située au nord de Rafah. Les Égyptiens savent que notre objectif n’est pas de pousser les Palestiniens en Égypte. Il y a un dialogue et une coordination permanents entre nous. L’accord de paix avec l’Egypte n’est pas en danger », a-t-il précisé.

