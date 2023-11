Netanyahu affirme que « la guerre continue »

« J’espère que nous pourrons arriver à la libération de tous les otages. » Quelques heures après l’annonce d’un accord entre Israël et le Hamas pour une trêve humanitaire à Gaza et la libération d’otages, Benjamin Netanyahu a donné une conférence de presse mercredi 22 novembre.

« Nous avons négocié, c’était une négociation difficile », a déclaré le Premier ministre israélien. « Hier soir, j’ai rassemblé le gouvernement pour confirmer la première étape du retour des otages. Depuis le début de cette guerre, je n’arrête pas d’y penser, de penser à vous (les familles des otages, NDLR). Je vous ai vu, je vous ai rencontré, j’ai entendu ce que vous vivez », a-t-il expliqué, évoquant une « souffrance qui n’a pas de limites ».

« Nous avons opéré sans cesse pour les ramener, pour le retour de tous », a-t-il ajouté, se félicitant de « la pression militaire incessante » d’Israël.

Le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d’une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza, premier signe tangible de répit après des semaines de guerre. « Nous avons obtenu les visites de la Croix-Rouge pour leur amener des médicaments », a affirmé Benjamin Netanyahu.

« La guerre continue, nous allons continuer cette guerre jusqu’à ce que nous ayons atteint tous nos obstacles (…) Gaza ne sera plus une menace pour Israël, nous allons ramener la sécurité dans le Nord et le Sud », a-t-il par ailleurs assuré.

Les États-Unis s’attendent à ce que « plus de 50 » otages soient libérés par le Hamas à Gaza à la faveur de cet accord, a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche, précisant que trois ressortissantes américaines faisaient partie des otages devant être libérés. La trêve débutera elle ce jeudi 23 novembre, dès 9 heures.

