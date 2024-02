Netanyahu balaie les espoirs de trêve à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi 7 février avoir ordonné à l’armée de « préparer » une offensive sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, ainsi que dans deux camps de réfugiés, estimant que la victoire sur le Hamas était « une affaire de mois ».

Dans un discours à la télévision, Benjamin Netanyahu a par ailleurs estimé que se plier aux demandes du mouvement islamiste palestinien ne ferait que « mener à un autre massacre », alors que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est en Israël depuis mardi soir pour discuter d’un accord de trêve.

Une offensive sur Rafah est redoutée depuis plusieurs jours alors que la ville, située au bord de la frontière avec l’Égypte, accueille aujourd’hui la majorité de la population du territoire palestinien, poussée vers le sud par les combats qui font rage depuis octobre. Plus de 1,3 million de déplacés, soit cinq fois la population initiale de la ville, s’y entassent dans des conditions désespérées, selon l’ONU.

« La poursuite de la pression militaire est une condition essentielle pour la libération des otages. Capituler devant les exigences délirantes du Hamas (…) non seulement n’amènera pas la libération des otages, mais entraînera un autre massacre, et un désastre pour l’État d’Israël qu’aucun de ses citoyens n’est préparé à accepter ».

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis, le Qatar et l’Égypte multiplient les efforts pour pousser les belligérants à déposer les armes pour permettre la libération d’otages israéliens encore détenus et de prisonniers palestiniens ainsi que l’acheminement d’une aide humanitaire plus conséquente dans le territoire palestinien assiégé.

