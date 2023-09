Netanyahu incite Elon Musk à « mieux lutter contre l’antisémitisme » sur Twitter

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a incité Elon Musk à mieux lutter contre l’antisémitisme sur son réseau social Twitter (récemment rebaptisé X), lors d’une conférence en Californie le 18 septembre.

En déplacement aux États-Unis, le dirigeant israélien a demandé au patron de Tesla et SpaceX de mieux modérer les messages antisémites, plus nombreux depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, selon plusieurs rapports. Le tout en trouvant un équilibre avec la « liberté d’expression » chère au milliardaire.

« J’espère que vous trouverez, dans les limites du Premier Amendement, la capacité d’empêcher non seulement l’antisémitisme (…), mais toute haine collective », a déclaré Benjamin Netanyahu. « Je vous y encourage et je vous conseille vivement de trouver un équilibre. »

Elon Musk a rapidement répondu: « Je suis contre tout ce qui promeut la haine et le conflit, attaquer un groupe quel qu’il soit (…), donc évidemment, je suis contre l’antisémitisme. » Mais l’entrepreneur a tout de même tenu à rappeler que « la liberté d’expression implique que parfois, quelqu’un dira quelque chose qui ne vous plaît pas ».

