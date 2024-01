Netanyahu refuse un contrôle palestinien sur Gaza et irrite les Occidentaux

Alors que des combats acharnés se poursuivaient e dimanche dans la bande de Gaza et tandis qu’Israël a mené des opérations en Cisjordanie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé son opposition à une « souveraineté palestinienne ».

Israël doit « s’assurer que Gaza ne constituera plus une menace » et cette exigence « contredit la demande de souveraineté palestinienne », a-t-il expliqué lors d’un entretien téléphonique vendredi avec le président américain Joe Biden, selon le bureau du Premier ministre.

Jeudi déjà, Benjamin Netanyahu avait affirmé qu’Israël devait contrôler la sécurité de « l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain », englobant la Cisjordanie occupée et Gaza.

Dimanche, le ministre britannique de la Défense Grant Shapps a jugé dimanche « décevant » que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait affirmé son opposition à une « souveraineté palestinienne » à Gaza.

« Il est décevant d’entendre cela de la part du Premier ministre israélien », a déclaré Grant Shapps sur Sky News, ajoutant que, pour le Royaume-Uni , »il n’y a pas d’autre option » qu’une solution à deux Etats pour résoudre le conflit dans la région.

Pour sa part, le nouveau ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, a martelé sur X que « les Palestiniens ont le droit à la souveraineté et à un État » et que « la France restera fidèle à son engagement pour atteindre ce but. »

Toutefois, Joe Biden « croit toujours à la perspective et à la possibilité » d’un Etat palestinien, mais « reconnaît qu’il faudra beaucoup de travail pour en arriver là », avait indiqué la Maison Blanche après l’échange téléphonique.

« L’illusion que Biden prêche en faveur d’un Etat de Palestine (….) ne dupe pas notre peuple », a réagi samedi le Hamas, classé organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l’Union européenne.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a pour sa part affirmé que « le droit du peuple palestinien » à un Etat devait être « reconnu par tous » et que tout « déni » était « inacceptable ».

