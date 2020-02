Netanyahu relance un projet de colonisation près d’Al-Qods

Benjamin Netanyahu a annoncé mardi la relance du projet israélien de colonisation le plus controversé, qui entraînera de fait la scission de la Cisjordanie et l’isolement de Jérusalem-Est et les empêchera de créer un Etat sur un territoire continu.

Six jours avant des élections législatives pour lesquelles il compte sur le soutien des colons et de leurs partisans, le Premier ministre israélien a fait savoir qu’il donnerait son feu vert à la mise en chantier de 3.500 logements pour colons juifs sur un ensemble de collines arides baptisé E-1.

Israël avait gelé ce projet en 2012 en raison des objections soulevées par les Etats-Unis et l’Union européenne, notamment, qui le considéraient comme un obstacle à la conclusion d’un accord de paix avec les Palestiniens.

“J’ai donné l’instruction de déposer immédiatement le plan de construction de 3.500 logements à E-1”, a déclaré Benjamin Netanyahu, évoquant la première phase du processus. “Cela a été reporté depuis six ou sept ans.”

Ce projet E-1 vise à agrandir la vaste colonie de Maale Adumim et à la relier de fait avec Jérusalem, située à un quart d’heure de route.