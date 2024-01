Netanyahu sommé par le Shin Bet de réfréner l’extrême-droite

Le Shin Bet a soumis un document demandant au Premier ministre israélien d’intervenir sans délai pour prévenir un embrasement imminent de la Cisjordanie, selon un reportage qui a été diffusé vendredi à la télévision.

Cela fait des mois que l’establishment de la sécurité demande à Netanyahu de revenir sur la décision prise par le cabinet, après le 7 octobre, de ne plus verser les centaines de millions de shekels de revenus fiscaux qui sont collectés par Israël pour le compte de l’Autorité palestinienne, et d’empêcher le retour au travail de 150 000 Palestiniens qui sont employés en Israël ou dans les implantations.

L’establishment de la sécurité a averti que ces décisions risquaient de faire s’effondrer une Autorité palestinienne déjà en manque de liquidités, ce qui donnerait à Israël la responsabilité d’assumer tous les services à offrir aux millions de Palestiniens qui vivent en Cisjordanie.

L’Autorité palestinienne a été dans l’incapacité de payer ses employés, et notamment les membres de ses services de sécurité, depuis des mois – et le document du Shin Bet dont l’existence a été signalée par la Treizième chaîne explique qu’il pourrait être possible, en conséquence, que les troupes de l’Autorité retournent leurs armes contre les forces israéliennes, après des décennies d’une coopération qui, selon Tsahal, a permis de réduire le terrorisme et de maintenir la stabilité en Cisjordanie.

Les États-Unis ont, eux aussi, appelé Israël de manière répétée à verser les revenus fiscaux actuellement bloqués, soulignant qu’ils appartiennent à Ramallah et accusant, dans les faits, Israël de vol. Les responsables de l’administration Biden ont fait remarquer que l’incapacité à délivrer cet argent faisait courir le risque de l’ouverture d’un nouveau front en Cisjordanie en plus de la guerre à Gaza et des hostilités toujours croissantes qui opposent les forces israéliennes au Hezbollah, sur la frontière nord de l’État juif.

Mais Netanyahu n’a pas bougé sur le sujet suite aux pressions exercées par ses ministres d’extrême-droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, dont le soutien est indispensable pour la survie de sa coalition, note le Times of Israel.

