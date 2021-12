Nette évolution du niveau de la violence individuelle en novembre

Une nette évolution de la violence individuelle a été enregistrée au cours du mois de novembre 2021 ayant atteint un taux de 62,5 pc, contre 48 pc au cours du mois d’octobre 2021 selon le rapport de l’observatoire social du FTDS sur les mouvements sociaux, les cas de suicide et la violence.

Selon ce rapport publié mardi, la violence sous sa forme criminelle occupe le premier rang parmi les autres formes de violence soit 70,8 pc suivie de la violence institutionnelle (12,5) puis la violence économique (10,4 pc).

Les violences dans la sphère publique et les transports publics ont maintenu le premier rang dans le niveau des violences enregistrées au cours du mois de novembre 2021 avec un taux de 33,4 pc des violences totales recensées par l’observatoire social, suivi des violences dans les établissements scolaires et universitaires (12,5 pc) et des violences domestiques (18,8 pc).