Newrest Catering Tunisie : Trois sociétés pré-qualifiées pour l’acquisition des participations de l’Etat

Trois sociétés ont été pré-qualifiées pour le processus de cession des participations publiques directes et indirectes représentant 50% du capital de la société NEWREST CATERING TUNISIE, qui a pour objet social la prestation de services et la restauration aux entreprises et aux collectivités, a annoncé Al Karama Holding sur son site Web.

Il s’agit de CATERING TUNISIE, MENINX HOLDING et POULINA GROUP HOLDING (PGH).

Les candidats pré-qualifiés auront à leur disposition un dossier d’appel d’offres composé du règlement de l’appel d’offres incluant le projet d’acte de cession du bloc d’actions.

Ils peuvent, également, effectuer des travaux de due diligence dans le cadre d’une data room (l’ensemble des documents juridiques, fiscaux, comptables et économiques d’une société) et visiter les locaux de la société.

La société Al Karama Holding avait publié un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la cession des participations publiques directes et indirectes représentant 50% du capital de la société NEWREST CATERING TUNISIE, pour la période du 26 novembre 2019 au 17 janvier 2020.